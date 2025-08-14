CHP'li başkanından bir kamyon patatesli protesto: ''İçeri atsınlar en azından karnımız doyar!'
Yozgat’ta üretici yazlık patatese maliyetin altında bile alıcı bulamamaktan yakınırken, CHP'li Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan üretici maliyetlerine tepki göstererek bir kamyon patatesi sokağa döktü.
Alıcı bulamadığı bir traktör patatesi yere döken CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, "Çalışarak zarar eden bir toplum haline geldik. Deprem oldu çadır sattınız, kan sattınız. Yenidoğan bebekleri öldürüp sigortadan para aldınız. Alın size patates, çiftçinin geldiği son nokta. Gelsin dünya liderimiz buna bir çözüm bulsun. Daha soğan ile patatese çözüm bulamayan, kendi sarayında manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı yerken, gelin buna bir çözüm bulun" dedi.
CHP'nin Yozgat Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
Patates değil, alın teri dökülüyor yollara…
Yozgat Aydıncık’ta bir çiftçi, emeğini, aylarca toprağın başında verdiği alın terini, yok pahasına satmak zorunda kalmanın isyanını yaşıyor.
Artan mazot, gübre, ilaç ve sulama maliyetleri karşısında ürün, tarlada değer kaybediyor. Çiftçi kazanamıyor, tüketici pahalıya alıyor.
Bu tezatın ortasında ise toprağa emek veren, üretmekten başka suçu olmayan köylümüz eziliyor.