CHP'li başkanından bir kamyon patatesli protesto: ''İçeri atsınlar en azından karnımız doyar!'

Alıcı bulamadığı bir traktör patatesi yere döken CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, "Çalışarak zarar eden bir toplum haline geldik. Deprem oldu çadır sattınız, kan sattınız. Yenidoğan bebekleri öldürüp sigortadan para aldınız. Alın size patates, çiftçinin geldiği son nokta. Gelsin dünya liderimiz buna bir çözüm bulsun. Daha soğan ile patatese çözüm bulamayan, kendi sarayında manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı yerken, gelin buna bir çözüm bulun" dedi.