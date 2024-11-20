CHP'li milletvekilleri İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın önünü kesti
TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesi arbede yaşandı. CHP'li milletvekilleri komisyon toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı içeri sokmamaya çalıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın 2025 yılı bütçe teklifi üzerine sunum yapmak için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. CHP'li komisyon üyesi milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasını protesto etti. Ellerinde 'Kayyum bütçesine hayır', 'Kayyum halk iradesine darbedir' yazılı dövizler taşıyan milletvekilleri, Bakan Yerlikaya'ya tepki gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Arkadaşlar bu kayyımı, milletin iradesine yaptılar. AK Parti'nin belediyeleri FETÖ'den görevden alındığında onlara kayyım atamadılar, Meclis'te seçtiler. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı'nı tutuklayıp, kayyım atadılar. AK Parti'li, MHP'li belediyelere farklı uygulama, CHP'li belediyelere farklı uygulama. Biz de bugün kayyımın ne anlama geldiğini İçişleri Bakanına anlatacağız. Bu, milletin iradesine bir darbedir. Millete karşı yapılmış bir darbedir. 2019'da denediler başarılı olamadılar, bunda da başarılı olamayacaklar. Hodri meydan diyoruz" dedi.
CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önüne geçip, komisyon salonuna girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada, Bakan Yerlikaya ve beraberindeki grup ile CHP'li grup arasında arbede çıktı. Yerlikaya, önündeki grubu itekleyerek salona girmeye çalıştı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'Sen kimi ittiriyorsun' diye tepki gösterdi. Arbedenin ardından komisyon salonuna giren Yerlikaya, sunumuna başladı.
AK PARTİLİ ÇELİK: MECLİS'TE EŞKIYALIK KABUL EDİLEMEZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclis'teki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkiyalık kabul edilemez. Hiç kimse bakanlarımızı ve milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir" ifadelerini kullandı.