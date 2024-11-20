CHP'li milletvekilleri İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın önünü kesti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın 2025 yılı bütçe teklifi üzerine sunum yapmak için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. CHP'li komisyon üyesi milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasını protesto etti. Ellerinde 'Kayyum bütçesine hayır', 'Kayyum halk iradesine darbedir' yazılı dövizler taşıyan milletvekilleri, Bakan Yerlikaya'ya tepki gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Arkadaşlar bu kayyımı, milletin iradesine yaptılar. AK Parti'nin belediyeleri FETÖ'den görevden alındığında onlara kayyım atamadılar, Meclis'te seçtiler. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı'nı tutuklayıp, kayyım atadılar. AK Parti'li, MHP'li belediyelere farklı uygulama, CHP'li belediyelere farklı uygulama. Biz de bugün kayyımın ne anlama geldiğini İçişleri Bakanına anlatacağız. Bu, milletin iradesine bir darbedir. Millete karşı yapılmış bir darbedir. 2019'da denediler başarılı olamadılar, bunda da başarılı olamayacaklar. Hodri meydan diyoruz" dedi.