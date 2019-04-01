CHP'li milletvekilleri oy çuvalı nöbetinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde Ankara’da parti merkezi önünde toplanan kalabalığa bir açıklama yaptı. Konuşmasında Ankara’yı kazandıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu “İstanbul’a da bahar gelecek. Oraya da bahar gelecek” demiş ardından “Adım adım takip ediyoruz. MYK üyelerinin tamamını gönderdik. İstanbul’daki örgütüme seslendim. 48 saat uyumak yok. Sandıklarda bekleyeceğiz. İstanbul’a da baharı getireceğiz. Ekrem başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Dolayısıyla Ankara’dan İstanbul’a selam gönderelim. Başarı dileklerimizi, dualarımızı gönderelim. Adım gibi eminim orayı da kazacağız. Destan yazacağız.” ifadelerini kullanmıştı.



