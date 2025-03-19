CHP'li vekillerden İmamoğlu'na destek yürüyüşü

'ASIL HEDEF EKREM İMAMOĞLU'NU SEÇİME SOKMAMAK’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti genel merkezi önünde bir açıklama yaptı. Emir, böyle bir günde kanun maddelerini görüşmeyi reddettiklerini belirterek, "Bugün yapılan operasyonların nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. O kendini biliyor, o sarayda oturuyor. Sandık korkusuna düşmüş. Sandığın sesini duyunca korkuyor, panik oluyor. Biz '23 Mart'ta demokrasi seferberliği yapacağız' deyince, sandığın sesini duyunca kaçacak yer arıyor ve savcılara talimat veriyor. Ama bilsin ki 23 Mart'ta biz çok büyük bir demokrasi sınavı vereceğiz. Bu siyasi darbeye karşı olduğumuzu, bu anlayışa karşı olduğumuzu ve Türkiye'yi hep birlikte 86 milyonla tekrar aydınlık günlere kavuşturacağımızı herkes görecek. 23 Mart'taki seçimimizi sakatlamaya çalışanlar bilsin ki o sandık er geç gelecek, halkın iktidarı kurulacak. Hukuk tartışmalarının yeri değil artık. Hakkında bir sürü dava açılıyor; açsınlar. İftiralar atılıyor; atsınlar. Ama herkes biliyor ki asıl hedef Ekrem İmamoğlu'nu seçime sokmamak. Ama bilsinler ki bu millet Ekrem İmamoğlu'nu sahiplendi, yüreğinde taşıyor" dedi.