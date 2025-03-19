CHP'li vekillerden İmamoğlu'na destek yürüyüşü
İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'li vekiller, TBMM'den CHP Genel Merkezine yürüdü.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
TBMM Genel Kurulundaki çalışmalara katılan CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Milletvekilleri daha sonra İmamoğlu'na destek olmak için TBMM'den CHP Genel Merkezine yürüdü.
'ASIL HEDEF EKREM İMAMOĞLU'NU SEÇİME SOKMAMAK’
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti genel merkezi önünde bir açıklama yaptı. Emir, böyle bir günde kanun maddelerini görüşmeyi reddettiklerini belirterek, "Bugün yapılan operasyonların nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. O kendini biliyor, o sarayda oturuyor. Sandık korkusuna düşmüş. Sandığın sesini duyunca korkuyor, panik oluyor. Biz '23 Mart'ta demokrasi seferberliği yapacağız' deyince, sandığın sesini duyunca kaçacak yer arıyor ve savcılara talimat veriyor. Ama bilsin ki 23 Mart'ta biz çok büyük bir demokrasi sınavı vereceğiz. Bu siyasi darbeye karşı olduğumuzu, bu anlayışa karşı olduğumuzu ve Türkiye'yi hep birlikte 86 milyonla tekrar aydınlık günlere kavuşturacağımızı herkes görecek. 23 Mart'taki seçimimizi sakatlamaya çalışanlar bilsin ki o sandık er geç gelecek, halkın iktidarı kurulacak. Hukuk tartışmalarının yeri değil artık. Hakkında bir sürü dava açılıyor; açsınlar. İftiralar atılıyor; atsınlar. Ama herkes biliyor ki asıl hedef Ekrem İmamoğlu'nu seçime sokmamak. Ama bilsinler ki bu millet Ekrem İmamoğlu'nu sahiplendi, yüreğinde taşıyor" dedi.
'BU BİR SİYASİ DARBEDİR'
Emir, konuşmasının devamında, "Hukuk görüntüsü altında aslında ağır bir siyasi darbe yapılıyor. Bu bir siyasi darbedir. 12 Eylül'den, 12 Mart'tan hiçbir farkı yoktur. Darbeyi bu kez yapanların omuzlarında yıldız yok diye, onlar asker değil diye bu darbenin kimliği, niteliği değişmez. Halkın iradesine saldırılmaktadır. Bugün Ekrem İmamoğlu'dur, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama asıl hedefleri demokrasimizdir, Cumhuriyetimizdir. Ama bu kirli operasyonları planlayanlar bilsinler ki Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti 86 milyon kişinin avucunun içine sığamayacak kadar büyüktür. Bu Cumhuriyet’in bekçileri var, sizler varsınız, hep birlikteyiz, buradayız. Baba ocağımızdayız. Ayaktayız. Bir adım geri atmıyoruz. Eğilmiyoruz, korkmuyoruz, korkmayacağız. Ekrem İmamoğlu dün söylemişti; herkes bilsin ki asıl amaçları bizi sindirmek, asıl amaçları korkutmak. Biz demokrasimize de Ekrem İmamoğlu'na da baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Millet iradesine sahip çıkacağız. Milletimizle sahip çıkacağız. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ve eninde sonunda halk kazanacak, halkın iktidarını hep birlikte kuracağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından milletvekilleri ve Genel Merkezde toplanan kalabalık, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. (DHA)