CHP'nin ''İmamoğlu'na Özgürlük'' standında kan aktı
Trabzon'da ''Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük'' sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stanttaki görevli, tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi’nde meydana geldi. Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stanttaki görevlilerle B.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine alandan uzaklaştırılmaya çalışan B.G. cebinde çıkardığı bıçakla standa saldırıp, masayı ve sandalyeleri devirdi. Arbede sırasında B.G., stantta görevli CHP Gençlik Kolları üyesi F.A.‘yı bacağından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A., ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.’nın bacağına 3 dikiş atılırken, saldırgan B.K. olayın ardından gözaltına alındı.
‘ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM’
Saldırıya ilişkin açıklama yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Barışçıl bir şekilde demokratik hakkımızı kullanırken yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bu hassas süreçte, bu tür saldırılara mahal vermemek adına, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Ayağından yaralanan genç kardeşimize acil şifalar diliyorum” dedi.