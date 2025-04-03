CHP'nin ''İmamoğlu'na Özgürlük'' standında kan aktı

‘ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM’

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Barışçıl bir şekilde demokratik hakkımızı kullanırken yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bu hassas süreçte, bu tür saldırılara mahal vermemek adına, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Ayağından yaralanan genç kardeşimize acil şifalar diliyorum” dedi.