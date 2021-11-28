Çiçek Abbas filmi gerçek oldu! Aracının halini görünce gözlerine inanamadı

“Emek bu kadar ucuz mu?”

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan araç sahibi Gökhan Dinç, “Dün akşam aracımı park ettim ve evime gittim. Sabah geldiğimde ise aracımı taş üstüne oturtulmuş ve sıfır lastikleri ile birlikte jantları çalınmış halde buldum. Yazık günah yani ne diyebilirim. Çalışıyoruz, çabalıyoruz emeğimizle bu araçları alıyoruz. Düşünsenize gecenin bir saati işten geliyorsunuz ve aracınızı park ediyorsunuz, sabah kalktığınızda ise bu manzara ile güne başlıyorsunuz. Yani bu kadar ucuz mu emek ne diyebilirim ki. Aracım sıfır araçtı. Lastikleri yeniydi ve 4-5 bin TL gibi bir tutarı vardı. Jantlar ise değeri 2-3 bin TL arasında değişiyor. Yani en azından 15 bin TL gibi bir zararım var. Maddi zararı da geçtim can sıkıntısı yetiyor insana. Benim annem engelli, bu araç onun rahatı için vardı. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Siz bu aracı bu hale getirerek engelli bir kadının kolunu kanadını kırdınız” dedi.