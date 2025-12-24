Çift bıçaklı saldırgana tekmeli-yumruklu müdahale kamerada
İstanbul Kağıthane'de 2 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri eline aldığı iki bıçağı savururken, karşısındaki kişi tekmeyle karşılık verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre caddede bulunan ve alkollü olduğu öğrenilen kişiyle, yoldan geçen araç içindeki bir grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonrası araçla olay yerinden ayrılan grup bir süre sonra aynı yere tekrar geldi.
Bu sırada eve giden kişi ise 2 bıçak alarak sokağa geri döndü.
Sokağa yeniden gelen grup araçtan inerek bıçaklı saldırganla kavga etmeye başladı.
