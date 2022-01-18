  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Çift cinsel organa sahip kadından hamilelik pozu

Çift cinsel organa sahip kadından hamilelik pozu

Müstehcen siteye içerik üreten Evelyn Miller, iki rahim ve iki cinsel organla doğdu. Miller şu anda ikinci çocuğuna hamile olduğunu söylüyor.

Çift cinsel organa sahip kadından hamilelik pozu - Resim: 1

8 yıl boyunca eskort olarak çalışan 30 yaşındaki Evelyn Miller nadir görülen bir sağlık sorunuyla dünyaya geldi.

1 / 14
Çift cinsel organa sahip kadından hamilelik pozu - Resim: 2

Miller'ın çift cinsel organı ve iki rahmi var. Genç kadına Latince adıyla 'Uterus Didelphys' teşhisi kondu.

2 / 14
Çift cinsel organa sahip kadından hamilelik pozu - Resim: 3

Çift organla dünyaya geldiğini 20 yaşında öğrendiğini belirten OnlyFans yıldızı Evelyn Miller, nadir görülen durumunu avantaja çevirdiğini söylemişti.

3 / 14
Çift cinsel organa sahip kadından hamilelik pozu - Resim: 4

Çift vajinalı olarak doğmanın zorlukları kadar güzel yanları olduğundan bahseden Miler, "Biri aşk, biri iş için" sözleriyle sosyal medyanın gündemine yerleşmişti.

4 / 14