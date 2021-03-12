Çift cinsel organı olan kadından inanılmaz itiraflar
8 yıl boyunca eskort olarak çalışan 30 yaşındaki Evelyn Miller'ın doğuştan çift cinsel organı ve iki rahmi var. 20 yaşlındayken ''Uterus Didelphys'' teşhisi konulan genç kadının anlattıkları, ağızları açık bırakacak cinsten.
Dünya çift cinsel organa sahip kadını konuşuyor. Bu ilginç özelliğe sahip kadın, çift organa sahip olmanın çok 'kullanışlı' olduğunu belirtiyor.
1 / 12
Avustralyalı kadın organlarından birini işinde diğerini aşk hayatında kullandığını söylüyor.
2 / 12
Miller "Sanırım pek çok insan bir vajinayı iş için, diğerini kişisel yaşam için kullandıklarını söyleyemez. Başka bir vajinaya sahip olabilmek kullanışlı bir durum. Dayanıklılık için kullanışlı. Çok müşterim olduğunda birinden yorulunca diğerine geçiyordum" dedi.
3 / 12
Miller, bu durumunun müşterilerini "delirttiğini" söyledi.
4 / 12