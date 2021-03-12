Çift cinsel organı olan kadından inanılmaz itiraflar

Miller "Sanırım pek çok insan bir vajinayı iş için, diğerini kişisel yaşam için kullandıklarını söyleyemez. Başka bir vajinaya sahip olabilmek kullanışlı bir durum. Dayanıklılık için kullanışlı. Çok müşterim olduğunda birinden yorulunca diğerine geçiyordum" dedi.