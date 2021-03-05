Çift maske fazla koruma sağlıyor mu?

Tek cerrahi tip maskenin burun ve yüz etrafına sıkıca takıldığında partikülleri bloke etmede yüzde 85 etkili olduğu tespit edildi. Maske sayısı ikiye çıkarıldığında etkinlik oranının sadece yüzde 4 seviyesinde arttığı ortaya çıktı. Ancak iki maske ile hava direncinin arttığına dikkat çeken araştırmacılar, bunun daha fazla hava sızıntısına yol açabileceğini vurguladı.