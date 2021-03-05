Çift maske fazla koruma sağlıyor mu?
Japonya'da, dünyanın en hızlı süper bilgisayarının simülasyonları, bazı bilim insanlarının iddiasının aksine çift maskenin daha fazla koruma sağlamadığını gösterdi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüse karşı enfeksiyon riskini azaltmak için iki maske takma tavsiyesinde bulundu.
Japonya'da ise, bilim insanlı yaptıkları simülasyonlarla, ABD'nin önerisinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını savunuyor.
Riken ve Kobe Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, farklı türde ve kombinasyonlarda maske takan insanlardan virüs parçacıklarının akışını modellemek için Fugaku adlı dünyanın en hızlı süper bilgisayarı kullandı.
Tek cerrahi tip maskenin burun ve yüz etrafına sıkıca takıldığında partikülleri bloke etmede yüzde 85 etkili olduğu tespit edildi. Maske sayısı ikiye çıkarıldığında etkinlik oranının sadece yüzde 4 seviyesinde arttığı ortaya çıktı. Ancak iki maske ile hava direncinin arttığına dikkat çeken araştırmacılar, bunun daha fazla hava sızıntısına yol açabileceğini vurguladı.