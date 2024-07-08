Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu
Hatay'da kavurucu sıcaklara karşı önlem alan çiftçiler, karpuzları tek tek gazeteyle sarararak ürünlerin zarar görmemesini sağlıyor.
Kaynak: İHA
Depremin vurduğu Hatay'da yaralar üreterek ve emek vererek sarılmaya devam ediyor. Bereketli topraklarında birçok ürün yetişen Hatay'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte damak çatlatan lezzetlerde sırasıyla hasat ediliyor.
1 / 7
Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde açık alanda yetiştirilen karpuzun hasadı başladı. Lezzetiyle damaklarda tat bırakan doğal karpuz, tarladan kilogramı 10 ile 15 TL arasında alıcı buluyor.
2 / 7
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde gittiği bu günlerde Adana ve Diyarbakır'da çiftçinin ürünü ani sıcaklıkla birlikte zarar görmüştü.
3 / 7
Kurtbağı Mahallesi'nde karpuz üreten Sezer Kala, mahsulün yanmaması için çözümü tek tek gazeteyle sarmakta buldu.
4 / 7