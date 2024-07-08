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Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu

Hatay'da kavurucu sıcaklara karşı önlem alan çiftçiler, karpuzları tek tek gazeteyle sarararak ürünlerin zarar görmemesini sağlıyor.

Kaynak: İHA
Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu - Resim: 1

Depremin vurduğu Hatay'da yaralar üreterek ve emek vererek sarılmaya devam ediyor. Bereketli topraklarında birçok ürün yetişen Hatay'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte damak çatlatan lezzetlerde sırasıyla hasat ediliyor. 

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Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu - Resim: 2

Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde açık alanda yetiştirilen karpuzun hasadı başladı. Lezzetiyle damaklarda tat bırakan doğal karpuz, tarladan kilogramı 10 ile 15 TL arasında alıcı buluyor. 

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Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu - Resim: 3

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde gittiği bu günlerde Adana ve Diyarbakır'da çiftçinin ürünü ani sıcaklıkla birlikte zarar görmüştü. 

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Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu - Resim: 4

Kurtbağı Mahallesi'nde karpuz üreten Sezer Kala, mahsulün yanmaması için çözümü tek tek gazeteyle sarmakta buldu.

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