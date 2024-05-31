Çiftçilerden ''elektrik'' protestosu: Yolu trafiğe kapattılar
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde elektrik kesintileri yaşandığını öne süren çiftçiler, Şanlıurfa-Siverek yolunu kapattı. Polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.
Kaynak: DHA
Siverek'in kırsal mahallelerinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle arazilerini sulayamadıklarını ve mağdur olduklarını belirten çok sayıda çiftçi, traktörleri ile Güney Mahallesi'ndeki enerji şirketinin önünde toplandı.
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Enerji şirketinin bulunduğu sokağı traktörleri ile araç trafiğine kapatan ve sorunlarına çözüm isteyen çiftçiler, kimseyle görüşemedi. Bunun üzerine çiftçiler, yürüyerek gittikleri Şanlıurfa-Siverek kara yolunda oturma eylemi yaptı.
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Polis ile dağılması için uyardıkları çiftçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.
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. Eylem, bölgeye gelen Siverek İlçe Emniyet Müdürü Tunca Yardım'ın, çiftçiler ile görüşmesinin ardından sonlandırıldı.
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