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Çiftçilerden ''elektrik'' protestosu: Yolu trafiğe kapattılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde elektrik kesintileri yaşandığını öne süren çiftçiler, Şanlıurfa-Siverek yolunu kapattı. Polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Kaynak: DHA
Çiftçilerden ''elektrik'' protestosu: Yolu trafiğe kapattılar - Resim: 1

Siverek'in kırsal mahallelerinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle arazilerini sulayamadıklarını ve mağdur olduklarını belirten çok sayıda çiftçi, traktörleri ile Güney Mahallesi'ndeki enerji şirketinin önünde toplandı.

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Çiftçilerden ''elektrik'' protestosu: Yolu trafiğe kapattılar - Resim: 2

Enerji şirketinin bulunduğu sokağı traktörleri ile araç trafiğine kapatan ve sorunlarına çözüm isteyen çiftçiler, kimseyle görüşemedi. Bunun üzerine çiftçiler, yürüyerek gittikleri Şanlıurfa-Siverek kara yolunda oturma eylemi yaptı.

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Çiftçilerden ''elektrik'' protestosu: Yolu trafiğe kapattılar - Resim: 3

Polis ile dağılması için uyardıkları çiftçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

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Çiftçilerden ''elektrik'' protestosu: Yolu trafiğe kapattılar - Resim: 4

. Eylem, bölgeye gelen Siverek İlçe Emniyet Müdürü Tunca Yardım'ın, çiftçiler ile görüşmesinin ardından sonlandırıldı. 

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