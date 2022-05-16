Çiftçilik nerede ve ne zaman başladı? Türkiye de incelendi
İsviçre'deki Bern Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, dünyadaki ilk çiftçilerin 12 bin 900 yıl önce var olduğu belirtildi.
İsviçre’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyadaki ilk çiftçilik faaliyetlerinin 12 bin 900 yıl önce yapıldığı açıklandı.
Bern Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından Türkiye, Yunanistan, Sırbistan, Avusturya ve Almanya dahil olmak üzere çok çeşitli yerlerden eski insanların iskeletlerinden alınan kemik örneklerinin genomları analiz edildi.
Çalışmanın bulgularında 12 bin 900 yıl önce iklim değişikliği nedeniyle bir araya gelen iki avcı-toplayıcı grubun karışımından çiftçilerin ortaya çıktığı belirtildi.
Bulgularda ayrıca ilk çiftçilerin Asya'dan batıya Avrupa'ya yayıldığı bildirildi.
Çalışma ile ilgili konuşan Bern Üniversitesi'nden araştırma yazarı Nina Marchi, "Artık Anadolu ve Avrupa'nın ilk çiftçilerinin, Avrupa ve Yakın Doğu'dan avcı-toplayıcılar arasına karışmış bir nüfustan çıktığını görüyoruz" dedi.