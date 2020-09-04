Çiftçimiz ve ülke ekonomisi için büyük kayıp

Çöl sıcaklarının zeytinde verim kaybına neden olacağını ve sofralık olan zeytinlerin yağlık olarak ayrılabileceğini belirten Başkan Okur, “Bu çok büyük bir verim kaybına neden olacak. Hem çiftçimiz için hem de ülke ekonomisi için çok büyük bir kayıp. Bu zeytin şu anda buruşmuş vaziyette. Bunun sulanıp tekrardan verim verebilmesi bu saatten sonra çok zor. Ama ilk defa böyle sıcakları yaşıyoruz biz. Geçmiş yıllarda bu kadar sıcak olmadı. Bir ağaçtan iki kasa zeytin alacakken bir kasa zeytin alacağız. Bu da verimi düşürecek. Bu zeytinlerdeki buruşma kalırsa eğer bu zeytinler yağlık olarak ayrılacak. İleriki günlerde ekim ve kasım aylarında yağmurlar yağmazsa sofralıktan çok zeytin yağına gidecek. Çünkü bundan verim alınmaz, bu zeytin de sofraya gelmez” ifadelerini kullandı.