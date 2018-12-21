Çiftçinin ''gizemli yaratık'' nöbeti !

Yaklaşık 10 yıldır çiftçilikle uğraştığını ve hayatında ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını belirten Necati Avcı, koyunlarını kurt, tilki ya da büyük bir köpeğin telef ettiği yönünde şüpheleri olduğunu söyledi. Parçalanmış koyunların dışında kayıp olan 5 koyunuyla ilgili hiçbir ize rastlayamadığını ifade eden Avcı, “Ölüsü de yok dirisi de yok. Sulama için yol açmıştık oradan girmiş muhtemelen. Çünkü başka girecek bir yol yok. Tilki, kurt ya da büyük bir köpek olduğunu düşünüyoruz” dedi.



