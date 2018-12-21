Çiftçinin ''gizemli yaratık'' nöbeti !
Antalya'da koyunlarını parçalanmış halde bulan çiftçi, samanların arasında av tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı.
Antalya’da bir çiftçinin hamile 11 Romanov cinsi koyunundan 6 tanesi parçalanmış halde bulundu, 5’i ise kayıplara karıştı. Yaklaşık 30 bin liralık zarara uğrayan çiftçi, koyunlarını bu hale getiren canlıyı tespit edebilmek için samanların arasına pusu kurarak av tüfeğiyle geceleri nöbet tutuyor.
Olay, geçtiğimiz Salı gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi’nde bulunan Necati Avcı’ya ait hayvan çiftliğinde meydana geldi. Yalı Caddesi üzerindeki çiftliğinde büyük ve küçükbaş olmak üzere onlarca hayvanını besleyen Necati Avcı, sabah erken saatlerde geldiği çiftliğinde hayatının şokunu yaşadı.
Bir süre önce aldığı 11 Romanov cinsi koyunundan 6 tanesini parçalanmış halde bulan Avcı, 5 koyunun da yerinde olmadığını gördü. Avcı, hamile olan koyunlarını vahşice parçalayıp yavrularını dahi annesinin karnından çıkartan canlıyı tespit edebilmek için samanların arasına pusu kurarak av tüfeğiyle gece gündüz nöbet tutuyor.
Yaklaşık 10 yıldır çiftçilikle uğraştığını ve hayatında ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını belirten Necati Avcı, koyunlarını kurt, tilki ya da büyük bir köpeğin telef ettiği yönünde şüpheleri olduğunu söyledi. Parçalanmış koyunların dışında kayıp olan 5 koyunuyla ilgili hiçbir ize rastlayamadığını ifade eden Avcı, “Ölüsü de yok dirisi de yok. Sulama için yol açmıştık oradan girmiş muhtemelen. Çünkü başka girecek bir yol yok. Tilki, kurt ya da büyük bir köpek olduğunu düşünüyoruz” dedi.