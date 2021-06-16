Çiftçiye 24 milyon lira hibe desteği

Verilecek olan bu hibe desteği ile Diyarbakır'da 16 bin 300 dekar alanın daha, modern sulama sistemleri ile sulamaya açılması hedefleniyor. 2006 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vermiş olduğu bireysel basınçlı sulama sistemleri hibeleriyle birlikte, Diyarbakır'da yaklaşık 2 bin projeye toplamda 55 milyon TL hibe ödemesi yapılmış oldu ve yaklaşık 300 bin dekar alan, modern sulama sistemlerine kavuştu.