Çifte cinayet şüphelisi, yurt dışına kaçmaya çalışırken dağlık arazide yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde 1,5 aylık hamile eşi N.A. ve sürücü E.Z.'yi silahla vurarak öldüren çifte cinayet şüphelisi E.A., Kuşadası Davutlar'da boş bir arazide yakalandı. İtiraf videosu çeken ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen zanlı, polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde 30 Mayıs'ta park halindeki bir otomobile düzenlediği silahlı saldırıda, 1,5 aylık hamile eşi N.A.'yı ve sürücü E.Z.'yi öldüren cinayet zanlısı E.A., güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucunda Kuşadası'nda yakalandı. Yurt dışına yasa dışı yollarla kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen şüpheli, izini kaybettirmek amacıyla saklandığı Davutlar Mahallesi'ndeki boş bir arazide polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla gözaltına alındı.
Söke ilçesi Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana gelen korkunç olayda, park halindeki araca kurşun yağdırılmıştı. Saldırı sonucu sürücü E.Z. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile N.A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Çifte cinayetin ardından kayıplara karışan koca E.A.'nın, işlediği cinayetleri itiraf ettiği bir videoyu cep telefonuyla kaydederek dolaşıma soktuğu ortaya çıkmıştı.
Şüpheli E.A.'yı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin irtibatlı olabileceği adreslere üst üste şok baskınlar düzenledi. 1 Haziran'da Sazlıköy Mahallesi'nde 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirilirken, aralarında zanlının babası V.A.'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İlerleyen günlerde derinleşen adli süreçte, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve M.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Akraba ve tanıdık adreslerine yapılan baskınlarla hareket alanı tamamen daralan cinayet zanlısı E.A., çareyi Kuşadası ilçesine kaçmakta buldu. Güvenlik güçlerinin yakın takibi sonucu köşeye sıkışan şüpheli, saklandığı evlerden çıkarak Davutlar Mahallesi'ndeki kırsal alana yöneldi. Yurt dışına kaçış planları yaptığı belirlenen E.A., emniyet güçlerinin bölgede başlattığı titiz arama-tarama faaliyetleri neticesinde boş bir arazide kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki resmi sorgu ve adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.