Çifte cinayet şüphelisi, yurt dışına kaçmaya çalışırken dağlık arazide yakalandı

Şüpheli E.A.'yı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin irtibatlı olabileceği adreslere üst üste şok baskınlar düzenledi. 1 Haziran'da Sazlıköy Mahallesi'nde 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirilirken, aralarında zanlının babası V.A.'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İlerleyen günlerde derinleşen adli süreçte, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve M.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.