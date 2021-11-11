Çiğ et yiyip kan içen kabile ilk kez görüntülendi
Onlara Nenetler deniyor! Kimsenin yaşayamayacağı zor yerlerde yaşayıp hayal edilemeyecek geleneklere sahipler. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kanla besleniyor
Onlara Nenetler deniyor! Kimsenin yaşayamayacağı zor yerlerde yaşayıp hayal edilemeyecek geleneklere sahipler. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kanla besleniyor
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Kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor.
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Yamal Yarımadası'nın 700 km'lik bölümü Ruslara ait.
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Burada 40 bin'den fazla Nenet yaşıyor.
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