Ciğerimi yanıyor! İşte Türkiye'deki aktif yangınlarla ilgili son durum

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da; Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, söndürme çalışmalarına 13 helikopterle destek sağlandığını duyurdu.