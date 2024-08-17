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  4. Ciğerimi yanıyor! İşte Türkiye'deki aktif yangınlarla ilgili son durum

Ciğerimi yanıyor! İşte Türkiye'deki aktif yangınlarla ilgili son durum

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken yetkililerden peş peşe açıklamalar devam ediyor. İşte aktif orman yangınlarında son durum...

Ciğerimi yanıyor! İşte Türkiye'deki aktif yangınlarla ilgili son durum - Resim: 1

YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE


Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Ciğerimi yanıyor! İşte Türkiye'deki aktif yangınlarla ilgili son durum - Resim: 2

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da; Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, söndürme çalışmalarına 13 helikopterle destek sağlandığını duyurdu.

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Ciğerimi yanıyor! İşte Türkiye'deki aktif yangınlarla ilgili son durum - Resim: 3

İZMİR


İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı. Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

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Ciğerimi yanıyor! İşte Türkiye'deki aktif yangınlarla ilgili son durum - Resim: 4

Yangında 16 ev yandı, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

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