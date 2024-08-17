Ciğerimi yanıyor! İşte Türkiye'deki aktif yangınlarla ilgili son durum
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken yetkililerden peş peşe açıklamalar devam ediyor. İşte aktif orman yangınlarında son durum...
YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da; Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, söndürme çalışmalarına 13 helikopterle destek sağlandığını duyurdu.
İZMİR
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı. Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.
Yangında 16 ev yandı, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.