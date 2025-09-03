Ciğerlerimiz yandı, kül oldu! Kastamonu'dan kahreden görüntüler
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından ortaya çıkan acı manzara havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Helikopterlerle de yangının devam ettiği alanlarda söndürme çalışması yürütülüyor.
Ormanlarda ortaya çıkan acı manzara, yangının kontrol altına alınmasının ardından havadan görüntülendi.
