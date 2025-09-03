  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ciğerlerimiz yandı, kül oldu! Kastamonu'dan kahreden görüntüler

Ciğerlerimiz yandı, kül oldu! Kastamonu'dan kahreden görüntüler

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından ortaya çıkan acı manzara havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Ciğerlerimiz yandı, kül oldu! Kastamonu'dan kahreden görüntüler - Resim: 1

Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. 

1 / 10
Ciğerlerimiz yandı, kül oldu! Kastamonu'dan kahreden görüntüler - Resim: 2

Ekipler, yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarına devam ediyor. 

2 / 10
Ciğerlerimiz yandı, kül oldu! Kastamonu'dan kahreden görüntüler - Resim: 3

Helikopterlerle de yangının devam ettiği alanlarda söndürme çalışması yürütülüyor. 

3 / 10
Ciğerlerimiz yandı, kül oldu! Kastamonu'dan kahreden görüntüler - Resim: 4

Ormanlarda ortaya çıkan acı manzara, yangının kontrol altına alınmasının ardından havadan görüntülendi.

4 / 10