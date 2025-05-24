Çığır açan buluş! Bilim insanları altının kaynağını tespit etti
Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nden araştırmacılar, altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ortaya çıkardı.
Nature dergisinde yayınlanan bulgular, Dünya'nın yüzeyindeki bazı altın ve diğer değerli elementlerin, gezegenin çekirdeğinden kaynaklanmış olabileceğini düşündürüyor.
NTV'nin aktardığına göre, yeni çalışma, Hawaii Adaları'ndaki lav örneklerinde keşfedilen, altın ve platinle bağlantılı nadir bir metal olan rutenyum üzerine odaklanıyor. Araştırmacılar, 100Ru olarak bilinen bir izotop olan formlarından birinde ince bir varyasyon tespit etti. Bu tür, Dünya'nın metalik çekirdeğinde, kayalık dış tabakası olan mantodan biraz daha sık görülüyor.
Greek Reporter'a göre böylesine küçük bir fark daha önce hiç tespit edilmemişti. Geçmiş teknoloji neredeyse aynı olan bu izotopları birbirinden ayırt edemiyordu. Ancak Göttingen ekibi tarafından geliştirilen yeni yöntemler artık bu farklılıkların kesin olarak belirlenmesini mümkün kılıyor.
"YÜZEYİN 3 BİN KİLOMETRE ALTINDAN GELİYOR"
Bilim insanları bu tekniği kullanarak Hawaii lavlarında alışılmadık derecede yüksek bir 100Ru sinyali buldu.
Çalışmaya göre bu durum ancak malzemenin mantonun çekirdekle buluştuğu sınırdan, yani yüzeyin yaklaşık 3 bin kilometre altından gelmiş olmasıyla açıklanabilir.