Çığır açan buluş! Bilim insanları altının kaynağını tespit etti

NTV'nin aktardığına göre, yeni çalışma, Hawaii Adaları'ndaki lav örneklerinde keşfedilen, altın ve platinle bağlantılı nadir bir metal olan rutenyum üzerine odaklanıyor. Araştırmacılar, 100Ru olarak bilinen bir izotop olan formlarından birinde ince bir varyasyon tespit etti. Bu tür, Dünya'nın metalik çekirdeğinde, kayalık dış tabakası olan mantodan biraz daha sık görülüyor.