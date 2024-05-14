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Çiğneyip atılmayacak kadar değerli: Fiyatı çeyrek altını geçti

Sivas'ta Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının fiyatı çeyrek altını geçti, yarım altın fiyatına kafa tutuyor.

Kaynak: İHA
Çiğneyip atılmayacak kadar değerli: Fiyatı çeyrek altını geçti - Resim: 1
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Çiğneyip atılmayacak kadar değerli: Fiyatı çeyrek altını geçti - Resim: 2

Sivas’ta ilkbahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kökünden elden kenger sakızının faydaları saymakla bitmiyor.

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Çiğneyip atılmayacak kadar değerli: Fiyatı çeyrek altını geçti - Resim: 3

Doğada kendiliğinden yetişse de toplaması oldukça zor olan bu sakızın kilogram fiyatı çeyrek altını geçerek adeta yarım altınla yarışır hale geldi.

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Çiğneyip atılmayacak kadar değerli: Fiyatı çeyrek altını geçti - Resim: 4

Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatlar yükselirken kenger sakızı, birçok özelliğiyle de şifa dağıtıyor.

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