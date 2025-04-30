Çılgın aşık intihara kalkıştı, genç kadın ''benim suçum seni sevmek mi'' diye isyan etti
Antalya’da sevgilisiyle tartışan bir kişi, 25 metrelik falezlerin ucuna gelip intihara teşebbüs etti. Ailesi, sevgilisi ve polis tarafından yapılan ikna çabaları sonucu yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından ikna edilen adama sevgilisi, "Benim suçum seni sevmek mi? Cümle aleme rezil ettin beni diye" sitem etti.
Kaynak: İHA
Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’nda saat 20.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki M.Y., sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından falezlerin kenarına çıktı.
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Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Polis ekiplerinin yaptığı ilk görüşmeler sonuç vermeyince, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı müzakereci polis olay yerine çağrıldı.
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