Çılgın Türkler iş başında! 5 bin TL'ye drift aracı yaptılar
Gümüşhane'de yaşayan 21 yaşındaki Adem Balaban ve Faik Enes Yücel isimli iki genç 5 bin TL harcayarak kendi imkanlarıyla araç yaptı.
Gümüşhane'de 21 yaşında iki genç drift yapmak için kendilerine 3 tekerlekli araç yaptı.
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Yalnızca trafiğe kapalı alanlarda aracını kullanan gençler tekerleklerin üzerine pvc boru kaplaması geçirerek aracın dönüşlerini kolaylaştırdı.
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Gümüşhane merkezde yaşayan 21 yaşındaki Adem Balaban ve Faik Enes Yücel isimli iki arkadaş geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde cep telefonlarını satarak aldıkları malzemelerle kendilerine yaptıkları tek kişilik arabanın eksikliklerini fark edince yeni bir araç yapmak için kolları sıvadı.
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Normal araçlarla drift yapmanın hem vatandaşları hem de trafiği tehlikeye attığını belirten Adem Balaban, bu nedenle bu aracı ürettiklerini ve trafiğe kapalı alanlarda eğlendiklerini söyledi.
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