SON DAKİKA
BAKAN PAKDEMİRLİ: AT YARIŞLARI ERTELENDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Mart 2020 10:45

Çin corona virüsü (Covid-19) çözdü! İkinci kez yaşandı...

SON DAKİKA HABERİ: Çin'de ikinci kez "ülke içi kaynaklı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmediği bildirildi.

Çin corona virüsü (Covid-19) çözdü! İkinci kez yaşandı...

SON DAKİKA HABERİ: Çin'de ikinci kez "ülke içi kaynaklı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmediği bildirildi.

1/ 23
Çin corona virüsü (Covid-19) çözdü! İkinci kez yaşandı...

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüsün görülmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 39 yeni vakanın tamamının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.

2/ 23
Çin corona virüsü (Covid-19) çözdü! İkinci kez yaşandı...

Açıklamada, yurt dışından gelen yabancı ülke vatandaşlarında görülen ve ''ithal vaka'' adı verilen vaka sayısının 228'e çıktığı kaydedildi.

3/ 23
Çin corona virüsü (Covid-19) çözdü! İkinci kez yaşandı...

Komisyon, dün, "ilk kez ülke içi kaynaklı" Kovid-19 vakası görülmediğini duyurmuştu.

4/ 23
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM