Çin dünyanın dibine inecek! 11 bin 100 metrelik çukur kazılıyor
Çin Ulusal Petrol Şirketi, Taklamakan Çölü'nde 11 bin 100 metre derinliğinde çukur açmayı hedefliyor.
Çin Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde, 11 bin 100 metre derinliğe inmeyi hedefleyen bir sondaj projesi başlattı.
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Tamamlandığında, üst üste yığılmış 33'ten fazla Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olacak derinlikteki kazının 450 gün sürmesi planlanıyor.
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Yer kabuğuna açılan delik, 10 kıtasal tabakadan geçerek 145 milyon yıl önce oluştuğu varsayılan Kretase Sistemi'ne kadar uzanacak.
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Pekin Üniversitesi'nden araştırmacı Quanyou Liu'ya göre kazı yoluyla, milyonlarca yıl önce oluştuğu varsayılan devasa bir petrol yatağına ulaşmak mümkün.
Zaten Sincan bölgesi de barındırdığı zengin enerji rezervleriyle biliniyor...
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