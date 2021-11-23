Çin duyurdu: ''Salgında son aşamaya gelindi''

"SALGIN SON AŞAMAYA GELDİ"

Yurt içi kaynaklı vakaların başlangıç noktası olduğu tahmin edilen İç Moğolistan Özerk Bölgesinin Ecin Sancağı, Heilongciang eyaletinin Heihı ve Liaoning eyaletinin Dalian kentlerindeki durumun dikkatli ve etkili şekilde kontrol altına alındığını vurgulayan Mi, salgının son aşamaya geldiğini ifade etti.

Mi, alınan tedbirlerin üretimi ve insanların geçimini etkilemesi için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizerek, "Salgını izole etme politikasını sıkı şekilde uygulamaya devam etmeliyiz. Liman bölgelerinde virüsü kontrol etme kapasitesi daha da güçlendirilmeli." dedi.