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  3. 17 Haziran 2020 09:36

Çin ile Hindistan arasında savaş çıktı! Onlarca asker ölü ve yaralı...

Dünyanın zirvesinde savaş ikinci gününe girdi, nükleer silah sahibi iki ülke arasındaki çatışmayı dünya soluğunu tutarak saniye saniye izliyor.

Çin ile Hindistan arasında savaş çıktı! Onlarca asker ölü ve yaralı...

Dünyanın zirvesinde savaş ikinci gününe girdi, nükleer silah sahibi iki ülke arasındaki çatışmayı dünya soluğunu tutarak saniye saniye izliyor.

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Çin ile Hindistan arasında savaş çıktı! Onlarca asker ölü ve yaralı...

3 bin 488 kilometreyle dünyanın en uzun sorunlu sınırını paylaşan ve daha önce bir kez savaşan taraflar, bu gece yarısı bir kez daha birbirine girdi.

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Çin ile Hindistan arasında savaş çıktı! Onlarca asker ölü ve yaralı...

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan arasındaki savaşta, şimdiye kadar resmi açıklamaya göre en az 20 asker öldü, onlarca asker yaralı.

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Çin ile Hindistan arasında savaş çıktı! Onlarca asker ölü ve yaralı...

BBC, Salı günü yaşanan ilk çatışmanın ardından Çarşamba günü de yine sınırda çatışma çıktığını bildiriyor.

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