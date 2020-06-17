Çin ile Hindistan arasında savaş çıktı! Onlarca asker ölü ve yaralı...
Dünyanın zirvesinde savaş ikinci gününe girdi, nükleer silah sahibi iki ülke arasındaki çatışmayı dünya soluğunu tutarak saniye saniye izliyor.
Dünyanın zirvesinde savaş ikinci gününe girdi, nükleer silah sahibi iki ülke arasındaki çatışmayı dünya soluğunu tutarak saniye saniye izliyor.
3 bin 488 kilometreyle dünyanın en uzun sorunlu sınırını paylaşan ve daha önce bir kez savaşan taraflar, bu gece yarısı bir kez daha birbirine girdi.
Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan arasındaki savaşta, şimdiye kadar resmi açıklamaya göre en az 20 asker öldü, onlarca asker yaralı.