Çin kabusu yaşıyor: Heyelan evleri yuttu, onlarca kayıp var
Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen heyelanda 10 ev toprak altında kaldı, 30 kişi kayboldu.
Kaynak: İHA
Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Junlian'daki Jinping köyünde heyelan meydana geldi. 10 ev toprak altında kalırken, 30 kişi kayboldu.
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Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Heyelanda 2 kişi kurtarılırken, yaklaşık 200 kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi.
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yetkililere kayıp kişileri aramak ve can kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.
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Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre yüzlerce personel kayıplara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.
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