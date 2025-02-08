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Çin kabusu yaşıyor: Heyelan evleri yuttu, onlarca kayıp var

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen heyelanda 10 ev toprak altında kaldı, 30 kişi kayboldu.

Kaynak: İHA
Çin kabusu yaşıyor: Heyelan evleri yuttu, onlarca kayıp var - Resim: 1

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Junlian'daki Jinping köyünde heyelan meydana geldi. 10 ev toprak altında kalırken, 30 kişi kayboldu.

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Çin kabusu yaşıyor: Heyelan evleri yuttu, onlarca kayıp var - Resim: 2

Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Heyelanda 2 kişi kurtarılırken, yaklaşık 200 kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi.

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Çin kabusu yaşıyor: Heyelan evleri yuttu, onlarca kayıp var - Resim: 3

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yetkililere kayıp kişileri aramak ve can kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.

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Çin kabusu yaşıyor: Heyelan evleri yuttu, onlarca kayıp var - Resim: 4

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre yüzlerce personel kayıplara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

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