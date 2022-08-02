Çin-Tayvan arasında gerilim hat safhada! Jetler havalandı, tanklar sokağa indi

CNN International'da yer alan habere göre, Üst düzey bir Tayvanlı hükümet yetkilisi ve bir ABD yetkilisine göre, Pelosi'nin Asya gezisinin bir parçası olarak Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Asya turunun ilk resmi durağı için Pazartesi günü Singapur'a gelen Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti bölgedeki gerilimin zirve yapmasına neden oldu.