Çin-Tayvan arasında gerilim hat safhada! Jetler havalandı, tanklar sokağa indi
Çin-Tayvan arasındaki gerilim devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceğine yönelik haberlerin çıkması üzerine Çin savaş jetleri Tayvan Boğazı'nda uçuş yaptı. Pelosi'nin uçağının Tayvan Havaalanı'na iniş yaptığı bildirildi.
Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna savaşında. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.
Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin olası ziyareti ile ilgili Tayvan'dan yeni bir açıklama geldi.
CNN International'da yer alan habere göre, Üst düzey bir Tayvanlı hükümet yetkilisi ve bir ABD yetkilisine göre, Pelosi'nin Asya gezisinin bir parçası olarak Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
Asya turunun ilk resmi durağı için Pazartesi günü Singapur'a gelen Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti bölgedeki gerilimin zirve yapmasına neden oldu.
SAVAŞ JETLERİ HAVALANDI!
Tayvan olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdürürken Çin'den yine gözdağı gibi bir hamle geldi. Pekin yönetimi çıkan haberler sonrası savaş uçaklarına havalanın emri verdi.
Financial Times'ta yer alan habere göre, bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi veren Tayvanlı bir yetkili, Salı sabahı çok sayıda Çin savaş uçağının Tayvan Boğazı'nda uçuş yaptığını duyurdu.
Çin ordusunun bölgedeki birliklerini yüksek alarm durumuna geçirdiği de gelen bilgiler arasında.