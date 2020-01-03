Cinayet 2,5 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü
Müge Anlı canlı yayınında 2 buçuk yıl önce araştırılan Kazım Avcı cinayetiyle ilgili flaş gelişme yaşandı.
Uzun yıllar Almanya'da çalışan 74 yaşındaki Kazım Avcı, 2002 yılında memleketi Manisa'ya ger dönmüştü. Eşi Cemile Avcı ile Avşar köyünde yaşamaya başlayan Kazım Avcı, 2017 yılında evinde bıçaklanarak öldürüldü. Kazım Avcı cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti!
Kazım Avcı ve eşi Cemile Avcı, köyde bir sünnet düğününe gitmişti. Gece saat 23:00 sıralarında evine dönen Cemile Avcı, yattığı odaya geçerken Kazım Avcı'nın yerde yattığını fark etmişti.
58 yıllık eşinin öldüğünü anlamadığını söyleyen Cemile Avcı durumu sabah anladığını söylemişti.