Cinayet 2,5 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Evinin yatak odasında ölü olarak bulunan Kazım Avcı'nın kalbinden, sırtından ve yan bölgelerinden olmak üzere tam 12 bıçak darbesiyle can verdiği anlaşılmıştı