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  3. 03 Ocak 2020 11:50

Cinayet 2,5 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü

Müge Anlı canlı yayınında 2 buçuk yıl önce araştırılan Kazım Avcı cinayetiyle ilgili flaş gelişme yaşandı.

Cinayet 2,5 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü

Uzun yıllar Almanya'da çalışan 74 yaşındaki Kazım Avcı, 2002 yılında memleketi Manisa'ya ger dönmüştü. Eşi Cemile Avcı ile Avşar köyünde yaşamaya başlayan Kazım Avcı, 2017 yılında evinde bıçaklanarak öldürüldü. Kazım Avcı cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti!

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Cinayet 2,5 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü

Kazım Avcı ve eşi Cemile Avcı, köyde bir sünnet düğününe gitmişti. Gece saat 23:00 sıralarında evine dönen Cemile Avcı, yattığı odaya geçerken Kazım Avcı'nın yerde yattığını fark etmişti.

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Cinayet 2,5 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü

58 yıllık eşinin öldüğünü anlamadığını söyleyen Cemile Avcı durumu sabah anladığını söylemişti.

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Cinayet 2,5 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Evinin yatak odasında ölü olarak bulunan Kazım Avcı'nın kalbinden, sırtından ve yan bölgelerinden olmak üzere tam 12 bıçak darbesiyle can verdiği anlaşılmıştı

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