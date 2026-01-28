Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var
Aksaray’da arazi cinayeti davasında verilen hapis cezasının ardından Aksaray Adliyesi önünde taraflar birbirine girdi. Polis taraflara müdahale ederken, kavgada 4 kişi yaralandı, 12 kişi de gözaltına alındı.
Kaynak: DHA / İHA
2023 yılında Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesine bağlı Bekdik köyünde bir kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında dün görülen karar davası Aksaray Adliyesinde açıklandı.
Söz konusu dava, 29 Aralık 2023 tarihinde Sarıyahşi ilçesi Bekdik köyünde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin açılmıştı.
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda, Ankara’dan köydeki arazilerini sürmek için gelen F.D. (52) ile kardeşi İ.D. (47) ve yakınları S.D. (44) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.D.’in tabancayla ateş ettiği iddia edilmişti.
Olayda F.D. hayatını kaybetmiş, kardeşi İ.D. ise yaralanarak Kırşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
