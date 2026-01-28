Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda, Ankara’dan köydeki arazilerini sürmek için gelen F.D. (52) ile kardeşi İ.D. (47) ve yakınları S.D. (44) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.D.’in tabancayla ateş ettiği iddia edilmişti.