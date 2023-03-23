Cinayet değil, vahşet! Öz annesini katledip, intihar etti
Manisa'da yaşanan korkunç olayda 29 yaşındaki bir kişi, 55 yaşındaki annesiyle tartıştıktan sonra annesini boğazını bıçakla keserek öldürdü. Zanlı cinayetin ardından 2 katlı evlerinin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Olay, saat 19.45 sıralarında Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 5012 Sokak üzerinde meydana geldi.
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DHA'nın haberine göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen E.K., henüz bilinmeyen nedenle annesi C.K. ile tartıştı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., evin mutfağından aldığı bıçakla annesini boğazından bıçakladı.
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Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, E.K. ise evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak, kendini boşluğa bıraktı.
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