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Cinayet değil, vahşet! Öz annesini katledip, intihar etti

Manisa'da yaşanan korkunç olayda 29 yaşındaki bir kişi, 55 yaşındaki annesiyle tartıştıktan sonra annesini boğazını bıçakla keserek öldürdü. Zanlı cinayetin ardından 2 katlı evlerinin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Cinayet değil, vahşet! Öz annesini katledip, intihar etti - Resim: 1

Olay, saat 19.45 sıralarında Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 5012 Sokak üzerinde meydana geldi.

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Cinayet değil, vahşet! Öz annesini katledip, intihar etti - Resim: 2

DHA'nın haberine göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen E.K., henüz bilinmeyen nedenle annesi C.K. ile tartıştı. 

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Cinayet değil, vahşet! Öz annesini katledip, intihar etti - Resim: 3

Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., evin mutfağından aldığı bıçakla annesini boğazından bıçakladı. 

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Cinayet değil, vahşet! Öz annesini katledip, intihar etti - Resim: 4

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, E.K. ise evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak, kendini boşluğa bıraktı. 

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