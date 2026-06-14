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Cinayet firarisine Özel Harekat operasyonunda ilginç anlar!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kasten öldürme suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.S., saklandığı evde özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı. Kapının koçbaşıyla kırılmasının ardından gözaltına alınan şüphelinin, "Kapıyı çalsaydınız açardım" şeklindeki ilginç savunması tutanaklara yansıdı.

Kaynak: İHA
Cinayet firarisine Özel Harekat operasyonunda ilginç anlar! - Resim: 1

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, güvenlik güçlerinin saatler süren ve özel harekat polislerinin katılımıyla tamamlanan başarılı operasyonuyla yakalandı. 

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Cinayet firarisine Özel Harekat operasyonunda ilginç anlar! - Resim: 2

Kasten öldürme suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.S.'nin Demirkapı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, şüpheliyi teslim olması yönünde uzun süre ikna etmeye çalıştı.

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Cinayet firarisine Özel Harekat operasyonunda ilginç anlar! - Resim: 3

Zanlının polisin tüm çağrılarına yanıt vermemesi ve kapıyı açmamakta direnmesi üzerine, bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak adrese Özel Harekat polisleri sevk edildi.

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Cinayet firarisine Özel Harekat operasyonunda ilginç anlar! - Resim: 4

İkna çabalarının sonuçsuz kalmasının ardından Özel Harekat ekipleri, koçbaşı kullanarak kapıyı kırdı ve şüpheli C.S.'yi evde kıskıvrak gözaltına aldı.

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