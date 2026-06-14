Cinayet firarisine Özel Harekat operasyonunda ilginç anlar!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kasten öldürme suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.S., saklandığı evde özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı. Kapının koçbaşıyla kırılmasının ardından gözaltına alınan şüphelinin, "Kapıyı çalsaydınız açardım" şeklindeki ilginç savunması tutanaklara yansıdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, güvenlik güçlerinin saatler süren ve özel harekat polislerinin katılımıyla tamamlanan başarılı operasyonuyla yakalandı.
Kasten öldürme suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.S.'nin Demirkapı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, şüpheliyi teslim olması yönünde uzun süre ikna etmeye çalıştı.
Zanlının polisin tüm çağrılarına yanıt vermemesi ve kapıyı açmamakta direnmesi üzerine, bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak adrese Özel Harekat polisleri sevk edildi.
İkna çabalarının sonuçsuz kalmasının ardından Özel Harekat ekipleri, koçbaşı kullanarak kapıyı kırdı ve şüpheli C.S.'yi evde kıskıvrak gözaltına aldı.