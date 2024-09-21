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Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim''

Samsun'da arazi anlaşmazlığı sonucu yeğenini silahla yaralayan zanlı adliye çıkışı, "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim. Aslanım aslan" sözleriyle kan dondurdu.

Kaynak: İHA
Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim'' - Resim: 1

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin kırsal mahallesi olan Yeşiltepe Mahallesi'nde 17 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal C. (50), fındık toplama meselesi yüzünden meydana gelen arazi anlaşmazlığı sonucu kardeşinin oğlu Birol C.'yi (38) tabancayla yaraladı.

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Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim'' - Resim: 2

Jandarma tarafından sakladığı ev tespit edilip direnince özel harekat polisinin destek verdiği operasyonla yakalanan zanlı gözaltına alınan Cemal C., Samsun Adliyesine sevk edildi. 

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Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim'' - Resim: 3

4 ayrı suçtan da aranması olduğu ortaya çıkan Cemal C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Cemal C.'nin adliye çıkışı, "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim. Aslanım aslan" sözleri dikkat çekti.

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Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim'' - Resim: 4
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