Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim''
Samsun'da arazi anlaşmazlığı sonucu yeğenini silahla yaralayan zanlı adliye çıkışı, "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim. Aslanım aslan" sözleriyle kan dondurdu.
Kaynak: İHA
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin kırsal mahallesi olan Yeşiltepe Mahallesi'nde 17 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal C. (50), fındık toplama meselesi yüzünden meydana gelen arazi anlaşmazlığı sonucu kardeşinin oğlu Birol C.'yi (38) tabancayla yaraladı.
1 / 4
Jandarma tarafından sakladığı ev tespit edilip direnince özel harekat polisinin destek verdiği operasyonla yakalanan zanlı gözaltına alınan Cemal C., Samsun Adliyesine sevk edildi.
2 / 4
4 ayrı suçtan da aranması olduğu ortaya çıkan Cemal C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Cemal C.'nin adliye çıkışı, "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim. Aslanım aslan" sözleri dikkat çekti.
3 / 4
4 / 4