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  3. 13 Kasım 2020 17:22

Cinayete kurban giden belediye başkanıyla ilgili yeni ayrıntı

Meksika'da evinden kaçırıldıktan sonra cansız bedenine ulaşılan Jamapa kentinin belediye başkanı Florisel Rios'un öldürülmeden önce ek koruma talep ettiği ortaya çıktı.

Cinayete kurban giden belediye başkanıyla ilgili yeni ayrıntı

Meksika'da hafta başında silahlı kişiler tarafından evinden kaçırılan Veracruz eyaletine bağlı Jamapakenti'nin Belediye Başkanı Florisel Rios, kaçırıldıktan kısa bir süre sonra başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

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Cinayete kurban giden belediye başkanıyla ilgili yeni ayrıntı

EK GÜVENLİK İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Meksika basınında yer alan haberlere göre Rios'un Veracruz eyalet sekreteri Eric Cisneros'tan kendisine ek güvenlik sağlamasını istediği iddia edildi.

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Cinayete kurban giden belediye başkanıyla ilgili yeni ayrıntı

Polislerin ek güvenlik talebini Rios'un kaçak kocası Fernando Hernandez'in teslim olmaması nedeniyle karşılamadığı aktarıldı.

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Cinayete kurban giden belediye başkanıyla ilgili yeni ayrıntı

"ÖLDÜRENLER BELEDİYE BAŞKANINI TANIYOR OLABİLİR"
Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Rios'un kendisini öldürenleri tanıyor olabileceğini söyledi.

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