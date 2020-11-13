Cinayete kurban giden belediye başkanıyla ilgili yeni ayrıntı
Meksika'da evinden kaçırıldıktan sonra cansız bedenine ulaşılan Jamapa kentinin belediye başkanı Florisel Rios'un öldürülmeden önce ek koruma talep ettiği ortaya çıktı.
Meksika'da hafta başında silahlı kişiler tarafından evinden kaçırılan Veracruz eyaletine bağlı Jamapakenti'nin Belediye Başkanı Florisel Rios, kaçırıldıktan kısa bir süre sonra başından vurulmuş olarak ölü bulundu.
EK GÜVENLİK İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Meksika basınında yer alan haberlere göre Rios'un Veracruz eyalet sekreteri Eric Cisneros'tan kendisine ek güvenlik sağlamasını istediği iddia edildi.
Polislerin ek güvenlik talebini Rios'un kaçak kocası Fernando Hernandez'in teslim olmaması nedeniyle karşılamadığı aktarıldı.