Cinayetin altından intikam çıktı: 8 yıl boyunca hazırlık yapmış
Denizli'de evinde uyuduğu sırada pencereden açılan ateş sonucu hayatını kaybeden H.Ö.'nün (63), V.T.Ş. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İfadesinde cinayeti itiraf eden zanlı, H.Ö.'nün 8 yıl önce babasını vurup, annesini darbettiği için öldürdüğünü belirtip, 8 yıl boyunca aldığı tüfek ve tabancalarla atış talimi yaptığını söyledi.
Olay, dün saat 06.00 sıralarında Pamukkale'nin kırsal Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için uyanan E.Ö., yan odadaki eşini yatağında kanlar içerisinde buldu. E.Ö.'nün çığlıklarını duyan komşuları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde H.Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyurken pencereden av tüfeğiyle başından vurulduğu anlaşılan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki 18 farklı güvenlik kamerasından 180 saatlik görüntüsü inceledi. 3 saniyelik bir görüntüde cinayet şüphelisi V.T.S. (24) tespit edildi.
BABASINI VURDUĞU, ANNESİNİ DARBETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
JASAT ve Pamukkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adresine düzenlenen operasyonda yakalanan S., ifadesinde cinayeti itiraf etti. İfadesinde, 2016 yılında H.Ö.'nün babasını bacağından vurduğunu ve annesini darbettiğini belirten S., bu nedenle ona kin beslediğini söyledi.
8 YIL BOYUNCA PLAN YAPMIŞ
8 yıl boyunca aldığı silah ve tüfeklerle atış talimi yaptığını dile getiren V.T.S., cinayetten önce de bölgede keşif yaptığını, kameralara yakalanmamak için bahçe ve ara sokakları kullandığını söyledi. S.’nin Ö.'yü öldürdükten sonra iki boş av tüfeği kartuşunu sobada yaktığı belirlendi.