Cinayetin altından intikam çıktı: 8 yıl boyunca hazırlık yapmış

BABASINI VURDUĞU, ANNESİNİ DARBETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

JASAT ve Pamukkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adresine düzenlenen operasyonda yakalanan S., ifadesinde cinayeti itiraf etti. İfadesinde, 2016 yılında H.Ö.'nün babasını bacağından vurduğunu ve annesini darbettiğini belirten S., bu nedenle ona kin beslediğini söyledi.