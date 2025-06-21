Cinayetten cezaevinde yatmıştı... Tahliye oldu, bir kişiyi bıçakladı

Polis ekipleri şüpheli D.T.'yi, kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan D.T. emniyete götürüldü. Şüphelinin kimlik sorgusunda, 'Kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. D.T.'nin 2007 yılında Köşk ilçesinde, tartıştığı komşusu emekli makam şoförü H.B.'yı tabancayla vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi. Öte yandan ikilinin tartıştığı anlar, pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bıçaklı şüpheli D.T.’nin, U.İ. ile tartıştığı ve sonra da U.İ.’nin bıçaklandığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)