Cinayetten cezaevinde yatmıştı... Tahliye oldu, bir kişiyi bıçakladı
Aydın'da pastanede çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan kadının, daha önce de komşusunu silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki pastanede meydana geldi. İşletme içerisinde U.İ. ile D.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle D.T., U.İ’yi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı U.İ., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheli D.T.'yi, kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan D.T. emniyete götürüldü. Şüphelinin kimlik sorgusunda, 'Kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. D.T.'nin 2007 yılında Köşk ilçesinde, tartıştığı komşusu emekli makam şoförü H.B.'yı tabancayla vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi. Öte yandan ikilinin tartıştığı anlar, pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bıçaklı şüpheli D.T.’nin, U.İ. ile tartıştığı ve sonra da U.İ.’nin bıçaklandığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)