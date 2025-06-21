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Cinayetten cezaevinde yatmıştı... Tahliye oldu, bir kişiyi bıçakladı

Aydın'da pastanede çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan kadının, daha önce de komşusunu silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Cinayetten cezaevinde yatmıştı... Tahliye oldu, bir kişiyi bıçakladı - Resim: 1

Olay, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki pastanede meydana geldi. İşletme içerisinde U.İ. ile D.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle D.T., U.İ’yi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı U.İ., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Cinayetten cezaevinde yatmıştı... Tahliye oldu, bir kişiyi bıçakladı - Resim: 2

Polis ekipleri şüpheli D.T.'yi, kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan D.T. emniyete götürüldü. Şüphelinin kimlik sorgusunda, 'Kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. D.T.'nin 2007 yılında Köşk ilçesinde, tartıştığı komşusu emekli makam şoförü H.B.'yı tabancayla vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi. Öte yandan ikilinin tartıştığı anlar, pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bıçaklı şüpheli D.T.’nin, U.İ. ile tartıştığı ve sonra da U.İ.’nin bıçaklandığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Cinayetten cezaevinde yatmıştı... Tahliye oldu, bir kişiyi bıçakladı - Resim: 3
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