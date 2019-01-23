Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Oto Sanayi Sitesinde bir firmanın yedek parça bayiliğini yapan Demir, Türkiye'de çeşitli renklere sahip granit ve bu granitleri işleyecek usta bulamayınca Çin'e gitti. Demir, Çin'deki bir fabrika ile padişahların giydikleri kıyafetleri boya kullanılmadan orijinal mermer renklerinde ve gerçek ölçülerinde yapılacak her bir heykel için 35 bin dolara anlaştı.