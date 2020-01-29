Çin'de coronovirüsü için inşa edilen hastane 2 günde bitti !
Çin'de coronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında Huanggang şehrinde yapımına başlanan bin yatak kapasiteli hastane 2 günde hizmete açıldı.
Virüsün merkezi olduğu düşünülen Wuhan'dan sonra virüsten en çok etkilenen Huanggang şehrinde Çin'in ilk coronavirüsü acil durum binası inşa edildi ve inşa yalnızca iki gün sürdü...
Wuhan'ın 75 kilometre güney batısında yer alan Huanggang, yaklaşık 7.5 milyonluk bir nüfusa sahip ve coronavirüsü tarafından en sert şekilde vurulmuş durumda. Huanggang da Wuhan ile aynı gün karantinaya alınmıştı.