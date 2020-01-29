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  3. 29 Ocak 2020 15:17

Çin'de coronovirüsü için inşa edilen hastane 2 günde bitti !

Çin'de coronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında Huanggang şehrinde yapımına başlanan bin yatak kapasiteli hastane 2 günde hizmete açıldı.

Çin'de coronovirüsü için inşa edilen hastane 2 günde bitti !

Çin'in virüs mücadelesi son sürat devam ediyor.

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Çin'de coronovirüsü için inşa edilen hastane 2 günde bitti !

Virüsün merkezi olduğu düşünülen Wuhan'dan sonra virüsten en çok etkilenen Huanggang şehrinde Çin'in ilk coronavirüsü acil durum binası inşa edildi ve inşa yalnızca iki gün sürdü...

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Çin'de coronovirüsü için inşa edilen hastane 2 günde bitti !

Wuhan'ın 75 kilometre güney batısında yer alan Huanggang, yaklaşık 7.5 milyonluk bir nüfusa sahip ve coronavirüsü tarafından en sert şekilde vurulmuş durumda. Huanggang da Wuhan ile aynı gün karantinaya alınmıştı.

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Çin'de coronovirüsü için inşa edilen hastane 2 günde bitti !

Yerel saatle 10:30'da bir grup coronavirüsü hastası yeni hastaneye sevk edildi. Çin hükümeti coronavirüsü ile mücadele için Wuhan'da 2, Zhengzhou da ise 1 hastane daha inşa ediyor.

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