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  3. 15 Kasım 2020 23:15

Çin'de dünyayı şoke eden görüntü! Firma hemen kapatıldı...

Pandeminin ilk olarak görüldüğü ülke olan Çin'de şoke eden bir olay daha yaşandı.

Çin'de dünyayı şoke eden görüntü! Firma hemen kapatıldı...

Global Times'daki habere göre, Lancou Belediye Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'dan ithal edildikten sonra Tiencin şehrindeki gümrükten geçerek kente getirilen dondurulmuş karides paketinde Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.

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Çin'de dünyayı şoke eden görüntü! Firma hemen kapatıldı...

Karides paketinde dün virüsün tespit edilmesinin ardından Lancou'daki soğuk hava depo tesisinin geçici olarak kapatıldığı kaydedilen açıklamada, bütün tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı ve bütün yiyeceklerin mühürlendiği ifade edildi.

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Çin'de dünyayı şoke eden görüntü! Firma hemen kapatıldı...

2 bin 270 kişiye yapılan testlerin ve yiyeceklerden alınan numunelerin negatif çıktığı bildirildi.

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Çin'de dünyayı şoke eden görüntü! Firma hemen kapatıldı...

Komisyon, virüsün tespit edildiği paketin Suudi Arabistan'dan ülkeye 21 Ekim'de girdiği ve Lancou'ya 8 Kasım'da ulaştığını duyurdu.

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