Çin'de hayvanların ataları bulundu! 500 milyon yıllık keşif
Araştırmacılar, Çin'in güney batısında yer alan Yunnan eyaletinde 250'den fazla türe ait 500 milyon yıldan eski fosiller keşfetti. Hayvanların atalarına ilişkin en eski örneklerin bulunduğu belirtildi.
Yeni bir araştırmaya göre, günümüzde yaşayan birçok hayvanın ataları, modern Çin'de 500 milyon yıldan fazla bir süre önce yaşamış olabilir.
Şu anda bilim tarafından bilinen en eski hayvan fosili gruplarından biri, 250'den fazla türün kalıntıları da dahil olmak üzere Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da bulundu.
Yeni keşif, modern hayvanlar ve insanlar gibi embriyo olarak simetriye sahip, yani birbirlerinin ayna görüntüsü olan sol ve sağ taraflara sahip iki taraflı türlerin hızlı yayılmasını gören Kambriyen Patlaması’nın önemli kanıtlarından birini oluşturuyor.
FOSİLLER ARASINDA BİRÇOK TÜR YER ALIYOR
518 milyon yıllık Chengjiang Biota'da bulunan fosiller arasında çeşitli solucanlar, eklem bacaklılar (canlı karideslerin, böceklerin, örümceklerin, akreplerin ataları) ve hatta en eski omurgalılar (balıkların, amfibilerin, sürüngenlerin, kuşların ve memelilerin ataları) bulunuyor.