Çin'de korkunç patlama: Ortalık savaş alanına döndü! Onlarca ölü ve yaralı var
Çin'de sabahın erken saatlerinde korkunç bir patlama meydana geldi. Patlamada onlarca ölü ve yaralının olduğu bildirildi.
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de bugün yerel saatle sabah gerçekleşen bir patlama, savaşı aratmayan görüntülerin ortaya çıkmasına yol açtı.
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Hubei eyaletine bağlı Şıyen (Shiyan) kentinde güneş sıradan bir pazar gününe doğdu ancak dakikalar sonra bütün şehri sallayan bir patlama gerçekleşti.
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Yerel saatle 06.30'da gıda ürünleri satan dükkanlar ve manavların bulunduğu bir çarşıda meydana gelen patlama, tüm sokağı savaş alanına çevirdi.
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İnsanların çığlıklar atarak yataklarından fırlayıp sokağa koştuğu şehirde, en az 12 can kaybı olduğu bildiriliyor. Hastanelere taşınan 150'yi aşkın yaralıdan 37'sinin durumu kritik.
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