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  3. 04 Şubat 2020 11:48

Çin'de koronavirüsü için yapılan hastaneler ilk kez görüntülendi

Çin'de yeni tip koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında geniş kapasiteli hastaneler açılıyor. Wuhan'da bir sergi merkezi de hastaneye dönüştürüldü. İşte Çin'deki son gelişmeler...

Çin'de koronavirüsü için yapılan hastaneler ilk kez görüntülendi

Çin'i saran ve dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip coronavirüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Çin'de koronavirüsü için yapılan hastaneler ilk kez görüntülendi

Çin'in virüsün yayılmasını durdurmak adına yaptığı hamleler yeterli gelmiyor. Hala tedavisi bulunamayan yeni tip coronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor.

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Çin'de koronavirüsü için yapılan hastaneler ilk kez görüntülendi

Pekin hükümetinin virüs salgınını durdurmak adına en önemli hamlelerinden biri hızla inşa edilen sağlık merkezleri ve hastaneler.

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Çin'de koronavirüsü için yapılan hastaneler ilk kez görüntülendi

Bu çabaya bir örnek daha fotoğraflara yansımış oldu. Coronavirüsünün doğduğu yer olan Wuhan'da bir sergi merkezi hastaneye dönüştürüldü.

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