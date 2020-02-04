Çin'de koronavirüsü için yapılan hastaneler ilk kez görüntülendi
Çin'de yeni tip koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında geniş kapasiteli hastaneler açılıyor. Wuhan'da bir sergi merkezi de hastaneye dönüştürüldü. İşte Çin'deki son gelişmeler...
Çin'i saran ve dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip coronavirüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Çin'in virüsün yayılmasını durdurmak adına yaptığı hamleler yeterli gelmiyor. Hala tedavisi bulunamayan yeni tip coronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor.
Pekin hükümetinin virüs salgınını durdurmak adına en önemli hamlelerinden biri hızla inşa edilen sağlık merkezleri ve hastaneler.