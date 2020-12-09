  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Aralık 2020 13:45

Çin'de koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım!

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde sokak pazarları yeniden kuruldu.

Çin'de koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım!

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde sokak pazarları yeniden kuruldu.

1/ 23
Çin'de koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım!

Salgının başlangıcında virüsün kaynağının birçok farklı hayvan türü olabileceği belirtilse de ağırlıklı olarak yarasalar üzerinde duruldu.

2/ 23
Çin'de koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım!

VUHAN'DA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER Koronavirüsün genetik kodunu inceleyen bilim insanları, hastalıkla ilgili Çin'deki yarasalara işaret etmişti. Ekonomiden yaşama dünya düzenini neredeyse tüm yönleriyle altüst eden salgınla ilgili Vuhan'da endişelendiren manzaralar tekrar ortaya çıktı.

3/ 23
Çin'de koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım!

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT ETMEDİLER Küresel salgınının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından Vuhan'da bir sokak pazarında yerel atıştırmalıklar, tezgahlardaki yerini aldı.

4/ 23
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM