Çin'de koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım!
Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde sokak pazarları yeniden kuruldu.
Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde sokak pazarları yeniden kuruldu.
Salgının başlangıcında virüsün kaynağının birçok farklı hayvan türü olabileceği belirtilse de ağırlıklı olarak yarasalar üzerinde duruldu.
VUHAN'DA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER Koronavirüsün genetik kodunu inceleyen bilim insanları, hastalıkla ilgili Çin'deki yarasalara işaret etmişti. Ekonomiden yaşama dünya düzenini neredeyse tüm yönleriyle altüst eden salgınla ilgili Vuhan'da endişelendiren manzaralar tekrar ortaya çıktı.