Çin'de koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım!

VUHAN'DA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER Koronavirüsün genetik kodunu inceleyen bilim insanları, hastalıkla ilgili Çin'deki yarasalara işaret etmişti. Ekonomiden yaşama dünya düzenini neredeyse tüm yönleriyle altüst eden salgınla ilgili Vuhan'da endişelendiren manzaralar tekrar ortaya çıktı.