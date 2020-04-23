Çin'deki gerçek vaka sayısı ortaya çıktı!
Koronavirüs salgınında gerçek verileri açıklamadığı iddia edilen Çin'deki vaka sayısına ilişkin bir araştırma yapıldı. Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, ülkede 55 bin vaka bildirildiği 20 Şubat'ta aslında 232 binden fazla hasta vardı.
Dünya Hong Kong Üniversitesi’nin yaptığı araştırma sonuçlarını konuşuyor. Üniversitenin kamu sağlığı bölümünde yapılan araştırmaya göre, Çin’deki corona virüs vaka sayıları resmi açıklamanın dört katından fazla olabilir.
Araştırma sonuçlarına göre, Çin’in yaklaşık 55 bin corona virüs vakası bildirdiği 20 Şubat tarihinde, aslında ülkede 232 binden fazla hasta vardı.
ABD’nin Çin’i dünyayı yanlış bilgilendirmek ve bilgi saklamakla suçladığı bir dönemde yayımlanan araştırma, bu durumu Covid-19 hastalığının tanımının salgın sırasında değişmesine bağlıyor.