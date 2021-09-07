Çin'den mRNA koronavirüs aşısı kararı
Koronavirüsün varyantlarına karşı harekete geçen Çin'den yeni bir hamle geldi. Çin merkezli Sinopharm yeni koronavirüs varyantlarına karşı mRNA tabanlı aşı geliştirdiklerini duyurdu.
Dünya iki yıldır koronavirüsün pençesinde... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs son dönemde varyantları ile gündemde.
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Baskın tür haline gelen Delta ile dünya genelindeki vaka sayılarında artış yaşanırken, Mu varyantının aşıları etkisiz bırakabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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Bilim dünyası 'varyantlar sonrası yeni bir aşıya ihtiyaç var mı' sorusunun cevabını ararken Çin'den flaş bir adım geldi.
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Sputnik'te yer alan habere göre, Çin merkezli Sinopharm yeni koronavirüs varyantlarına karşı mRNA tabanlı aşı geliştirdiklerini duyurdu.
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