Çin'i son 10 yılın en büyük kum fırtınası vurdu
Çin’in başkenti Pekin ve çevresinde kum fırtınası etkili oldu. Son 10 yılın en büyük kum fırtınası olduğu açıklanırken, yetkililer ''dışarı çıkmayın'' uyarısında bulundu.
Çin'in başkenti Pekin ve ülkenin kuzeyinin geniş bir alanı son on yılın en kötü kum fırtınası vurdu.
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Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle bir çok kişi panik yaşadı.
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Başkent Pekin’de gökdelenler bölgesindeki toz ve kumlar, görüş mesafesini düşürdü.
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Çinli meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu. Yerel medya, yetkililerin kentte sarı alarm verdiğini duyurdu.
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