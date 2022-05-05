Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs yeniden patlak verdi: Önlemler arttırıldı
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron varyantı taşıyan Covid-19 vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle önlemler sıkılaştırıldı.
İlk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgının sürdüğü kentte, son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 42, göstermeyen 8 vaka tespit edildi.
Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ilçesinde 63 otobüs durağı kapatıldı, 48 durağın güzergahı değiştirildi. Ayrıca 14 metro hattında 60 istasyon kapatıldı.
Otobüs duraklarının bulunduğu güzergahlarda yaşayan vatandaşlar, İşçi Bayramı tatilinin ardından bugünden itibaren evlerinden çalışmaya başlayacak.
Anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar da 5-11 Mayıs arasında derslere çevrim içi devam edecek.
Kentte 1-5 Mayıs tarihlerini kapsayan İşçi Bayramı tatilinde kafe, bar ve restoranların yalnızca paket satış yapmalarına izin verilirken toplu etkinlikler iptal edildi. Kentin 12 merkez ilçesinde 3-4-5 Mayıs'ta her gün toplu test uygulandı.