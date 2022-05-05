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Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs yeniden patlak verdi: Önlemler arttırıldı

Çin'in başkenti Pekin'de Omicron varyantı taşıyan Covid-19 vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle önlemler sıkılaştırıldı.

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs yeniden patlak verdi: Önlemler arttırıldı - Resim: 1

İlk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgının sürdüğü kentte, son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 42, göstermeyen 8 vaka tespit edildi.

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Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs yeniden patlak verdi: Önlemler arttırıldı - Resim: 2

Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ilçesinde 63 otobüs durağı kapatıldı, 48 durağın güzergahı değiştirildi. Ayrıca 14 metro hattında 60 istasyon kapatıldı.

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Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs yeniden patlak verdi: Önlemler arttırıldı - Resim: 3

Otobüs duraklarının bulunduğu güzergahlarda yaşayan vatandaşlar, İşçi Bayramı tatilinin ardından bugünden itibaren evlerinden çalışmaya başlayacak.

Anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar da 5-11 Mayıs arasında derslere çevrim içi devam edecek.

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Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs yeniden patlak verdi: Önlemler arttırıldı - Resim: 4

Kentte 1-5 Mayıs tarihlerini kapsayan İşçi Bayramı tatilinde kafe, bar ve restoranların yalnızca paket satış yapmalarına izin verilirken toplu etkinlikler iptal edildi. Kentin 12 merkez ilçesinde 3-4-5 Mayıs'ta her gün toplu test uygulandı.

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