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  3. 19 Ağustos 2020 15:27

Çin'in en büyük Buda heykeli tehlike altında

Çin'de meydana gelen şiddetli yağışlar ülkenin en büyük nehri Yangzı'da ve ona bağlı nehir kollarında su seviyesinin yükselmesine ve çeşitli eyaletlerde sellerin yaşanmasına yol açtı. Sel suları 71 metrelik dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası’nın ayak parmaklarına ulaştı.

Çin'in en büyük Buda heykeli tehlike altında

Çin'deki aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Yangzı ve Siçuan eyaletlerinde taşkınlar meydana geldi.

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Çin'in en büyük Buda heykeli tehlike altında

Sellerin yaşandığı bölgede yaklaşık 100 binden insan tahliye edilirken ülkenin kültürel mirasları da tehlike altında.

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Çin'in en büyük Buda heykeli tehlike altında

Basına yansıyan görüntülerde, sel sularının, Sıçuan’da 8. yüzyılda Tang Hanedanı döneminde inşa edilen, 71 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası’nın ayak parmaklarına ulaştığı görüldü.

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Çin'in en büyük Buda heykeli tehlike altında

The Paper gazetesinin haberine göre, Sıçuan ve Gansu eyaletleri ile Çongçing şehrinde sel hayatı olumsuz etkiledi.

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