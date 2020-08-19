Çin'in en büyük Buda heykeli tehlike altında
Çin'de meydana gelen şiddetli yağışlar ülkenin en büyük nehri Yangzı'da ve ona bağlı nehir kollarında su seviyesinin yükselmesine ve çeşitli eyaletlerde sellerin yaşanmasına yol açtı. Sel suları 71 metrelik dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası’nın ayak parmaklarına ulaştı.
Çin'deki aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Yangzı ve Siçuan eyaletlerinde taşkınlar meydana geldi.
Sellerin yaşandığı bölgede yaklaşık 100 binden insan tahliye edilirken ülkenin kültürel mirasları da tehlike altında.
Basına yansıyan görüntülerde, sel sularının, Sıçuan’da 8. yüzyılda Tang Hanedanı döneminde inşa edilen, 71 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası’nın ayak parmaklarına ulaştığı görüldü.